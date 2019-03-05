Sırbistan lideri Vucic: Kosova’yı tanırız ama şartlarımız var

İtalyan ANSA haber ajansına röportaj veren Vucic, “Öncelikle uzlaşma sağlamak zorundayız, karşı taraftan bir şey almadan Kosova’nın bağımsızlığını tanıyamayız. Avrupalı dostlarımız ile Rusya, ABD, Çin ve diğer ülkelerin yardımıyla bir çözüm elde edeceğimizden eminim” dedi.

Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Vucic, “Biz elbette Kosova konusunu da değerlendirdik ama sorun şu ki Arnavutlar uzlaşma istemiyor. Belki bir gün bunu isteyecekler, ama bunu görmek isterdik” demişti.

17 Şubat 2008’de Kosova’nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi’yle Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmişti.

115 ÜLKE TANIYOR

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova’yı Sırbistan’ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor. Kosova’nın bağımsızlığını 115 ülke tanımış durumda. Kosova, Belgrad ile olan kriz nedeniyle BM’ye üye olamıyor.

Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor.