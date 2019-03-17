Sırbistan’da göstericiler sokağa çıktı

Bu hafta 15’incisi düzenlenen protestoya katılmak üzere başkent sokaklarına akın eden göstericiler, muhalefet liderleriyle birlikte dün gece Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi. Binaya girenler arasında bulunan Sırp milliyetçisi “Dveri” Hareketi Başkanı Bosko Obradovic, RTS üzerinden 5 milyondan yalnızca biri protestosuna katılanların taleplerini duyurmak istediklerini söyledi.

Polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken bugün öğle saatlerinde binlerce gösterici Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ofisinin önünde toplandı. Kalabalık Vucic karşıtı sloganlar attı.