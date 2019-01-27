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Sırbistan’da onbinler meydana döküldü: 5 milyondan yalnızca biri

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 8 hafta önce düzenlenmeye başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Dün gece başlayan protesto gösterisinde çok sayıda Sırp sokaklara çıktı.

08:27 -
Haberler Dünya
Sırbistan’da onbinler meydana döküldü: 5 milyondan yalnızca biri

Memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere bu cumartesi de başkent sokaklarına inen on binlerce gösterici, “Uyan Sırbistan”, “Vucic aşağı, kapitalizm aşağı” ve “Halkın yanındayız” yazılı dövizler taşıdı. Sembolik olarak hazırlanan ve üzerinde yalnızca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in adının bulunduğu oy pusulalarıyla Meclis ve hükümet binasına yürüyen göstericiler, “Hırsız Vucic” sloganı attı.

Onbinlerce gösteri sokaklara döküldü.

Onbinlerce gösteri sokaklara döküldü.

“5 milyondan yalnızca biri” sloganlı protesto, başkentin yanı sıra Nis, Novi Sad, Vranje, Cacak, Mladenovac, Pozarevac ve Uzice şehirlerinde de düzenlendi. Sırbistan’daki hükümet karşıtı protestolar, 8 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic’in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde, başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Göstericiler protestoya, "5 milyondan 1'i" yazan pankartlarla geldi.

Göstericiler protestoya, “5 milyondan 1’i” yazan pankartlarla geldi.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad’da toplanma kararı almıştı.

Fotoğraf: EPA

Fotoğraf: EPA

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Son güncelleme: android-time 08:36 27.01.2019
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