Sirkte korkutan kaza: Motorcular hastanelik oldu

Liverpool’da kurulan ve yüzlerce insanın izlediği bir sirkte yürekler ağza geldi… Etkinlikte ufak bir küre içerisine girerek birbirlerinin üzerinden geçen ve hız yapan motorcuların dengesi kaybolunca kaza yaşandı.

Kolombiyalı bir grup olduğu açıklanan motorculardan ikisi birbirine çarparken diğeri de onlara çarpmamak için hızını yavaşlatınca kürenin üst kısmından aşağı düştü. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri iki erkek ve bir kadından oluşan ekibin sağlık kontrolünü yaptı. Motorculardan birinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.