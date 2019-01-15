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Siyahi bakana ‘orangutan’ demişti… Cezası belli oldu

İtalya'da 2013'teki bir seçim mitinginde ülkenin ilk siyahi bakanı Cecile Kyenge'ye "orangutan" diyen, iktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi'nin senatörlerinden Roberto Calderoli 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

android-time 13:01
Haberler Dünya
Siyahi bakana ‘orangutan’ demişti… Cezası belli oldu
İtalya'da 2013'teki bir seçim mitinginde ülkenin ilk siyahi bakanı Cecile Kyenge'ye "orangutan" diyen, iktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi'nin senatörlerinden Roberto Calderoli 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Calderoli, mitingde “Ne zaman Kyenge’nin fotoğraflarını görsem, aklıma orangutandan başka bir şey gelmiyor” demişti.

O dönemde, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Entegrasyon Bakanı Kyenge, Calderoli’ye dava açmıştı.

Bergamo kentinde görülen davada mahkeme Calderoli’yi “ırkçı hakaretten” suçlu buldu.

Cecile Kyenge.

Cecile Kyenge.

Suçlamaları reddeden ve Kyenge’ye “şaka yollu takıldığını” öne süren Calderoli’nin hapse girip girmeyeceği temyiz duruşmalarından sonra belli olacak.

‘ÖNEMLİ BİR İŞARET’

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden tıp okumak için 1983’te İtalya’ya gelen Kyenge ise “ülkede ırkçılığın yükselişe geçtiği bir dönemde” kararın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kyenge, “Bu karar, ülkede hâlâ ırkçı saldırılara maruz kalan insanların saygı ve onuru için konuşmaya çalışan yargıçların var olduğunu gösteren önemli bir işaret” dedi.

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