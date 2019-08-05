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Siyahileri ve müslümanları sıklıkla eleştiren Trump’tan ilginç çıkış!

ABD'de bir hafta içinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Silah lobisinin yoğun desteğini alan ABD Başkanı Trump silah kontrolü yasasını destekleyenler tarafından sert eleştirilere maruz kalması üzerine bugün yaptığı açıklamada zarar verme potansiyeli bulunan silah sahibi kişilere karşı 'kırmızı bayrak' yasasını desteklediğini duyurdu.

17:44 -
Haberler Dünya
Siyahileri ve müslümanları sıklıkla eleştiren Trump’tan ilginç çıkış!

Teksas ve Ohio’da 29 can alan ve onlarcasını yaralayan katliamların altından beyaz ırkın üstünlüğünü savunan saldırganlar çıkarken attığı tweetlerde bu saldırıları terörizm diye nitelememiş bulunan Başkan Donald Trump, ‘yeterince kınamadığı’ eleştirileri üzerine Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

‘Tüm Amerikalıların ırkçılığı, beyaz ırkın üstünlüğü savunuculuğunu ve bağnazlığı kınamak zorunda olduklarını’ söyleyen Trump, “Bu uğursuz ideolojiler yenilgiye uğratılmak zorunda” dedi.

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“Nefretin Amerika’da yeri yok. Nefret zihinleri çarpıtıyor, yürekleri mahvediyor ve ruhları yiyip bitiriyor” diye devam eden Trump, zarar verme potansiyeli bulunan silah sahibi kişilere karşı ‘kırmızı bayrak’ yasasını desteklediğini duyurdu.

‘Kırmızı bayrak’ denilen silahlı şiddeti önleme yasası, polise ya da aile üyelerine, kendine ya da diğerlerine tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bir kişinin ateşli silahlarına geçici olarak el konulması için mahkemeye başvurma yetkisi tanıyor.

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Son güncelleme: android-time 17:52 05.08.2019
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