Skandal açıklamalarla tanınan devlet başkanı: Bir zamanlar eşcinseldim

Filipin medyasının aktardığına vatandaşlarla görüşen Duterte, ‘gey’ olmakla suçladığı Senatör Antonio Trillanes'la ilgili konuşurken, “Yardımcılarıma sordum, emin misiniz, diye. Onlar da, istediğiniz eşcinsele sorun, Trillanes'ın gay olduğunu anlamak için nasıl yürüdüğüne bakmak yeterli, dediler. Mükemmel, o ve ben aynıyız. Ama ben tedavi oldum” ifadelerini kullandı.

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Evlenerek eşcinsellikten ‘kurtulduğunu’ söyleyen Duterte, “Yeniden erkek oldum! Güzel kadınlar beni iyileştirdi. Yakışıklı erkeklerden nefret etmeye başladım. Şimdi güzel kadınları tercih ediyorum” dedi.

Filipin lider daha önce de LGBT temsilcileriyle ilgili kamuoyunu şok eden açıklamalarda bulunmuştu. Duterte, 2016'da ABD Büyükelçisi için ‘gay ve o… ç…’ demişti. Bir yıl sonra ülke kanunlarına göre sadece karşı cinsten vatandaşların evlilik yapabileceğini söyleyen Filipin lider, daha sonra bu sözlerinden vazgeçerek eşcinsel evliliklere destek vermişti.