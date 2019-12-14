Şoför konuştu: Taksimde seks yapmadılar ama…

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, cuma sabahı Bangkok sokaklarında tuk-tuk’la dolaşan üç kadın ve iki erkekten oluşan bir turist kafilesi görülüyordu.

Eteğini kaldırmış olan bir kadın ise erkeğin kucağında oturuyordu. Bu kayıtlar çiftin seks yaptığı iddiasıyla yayınlanınca, tuk-tuk sürücüsü Puridet Kaewmuang polise gidip olayı aydınlatma ihtiyacı hissetti.

19 yaşındaki yaşındaki Kaewmuang, beş Japon turisti Patpong semtinden aldığını ve Charoen Nakhon’daki bir otele bıraktığını söyledi. Otele giderken bir kadının bir erkekle bir şeyler yaptığını gördüğünü anlatan Kaewmuang, “Seks yapmıyorlardı fakat kadın inliyordu ve tutkuyla çığlık atıyordu” dedi.

‘AYNADAN BAKIYORDUM, KADIN ÇIPLAK DEĞİLDİ’

Tuk-tuk sürücüsü, yolcuların rol yaptığını ve hepsi sarhoş olduğu için de olayı ciddiye almadığını savundu. Kadının çıplak olmadığını ve üzerinde kısa bir şort bulunduğunu söyleyen Kaewmuang, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yol boyunca frene bastım durdum, çünkü eğlendiklerini görüyordum. Seks yaptıkları yolunda yanlış anlaşılma var. Yolcuları seks yaparmış gibi davranırken birkaç kez gördüm. Yolcuların yaptıklarıyla bir ilgim yoktu fakat seks yapmıyorlardı. Yol boyunca aynadan onları izliyordum.”