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Soğuk Savaş’ın sembol noktasıyla ilgili çarpıcı karar! Bundan böyle yasak

Almanya'da Berlin Belediyesi, Soğuk Savaş döneminin geçiş kapısı 'Checkpoint Charlie ile ilgili flaş bir karar aldı. Karara göre, sembolik kapıda bulunan aktörlerin Amerikan askeri üniformaları içinde turistlerle fotoğraf çektirmesi yasaklandı.

Sozcu.com.tr
14:54 -
Haberler Dünya
Soğuk Savaş’ın sembol noktasıyla ilgili çarpıcı karar! Bundan böyle yasak

Belediyeden yapılan açıklamada, kararın aktörlerin turist gibi davranan sivil polis memurlarından fotoğraf çektirmek için para istemesi üzerine alındığı açıklandı.

Söz konusu kişilerin turistlerden fotoğraf karşılığı para istediği ve ödeme yapmayanlara kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.

Checkpoint Charlie’de (Charlie Kontrol Noktası) duran aktörler ise para istediklerini reddederken, yalnızca turistlerin verdikleri bağışları kabul ettiklerini savunuyor.

Checkpoint Charlie, 1961’den 1990’a kadar sadece İttifak güçleri askerleri, diplomatlar ve yabancıların geçişleri için kullanılıyordu. Geçiş kapısı, 1989’da yıkılan Berlin Duvarı’nı ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri.

Son güncelleme: 14:58 05.11.2019
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