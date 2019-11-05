Soğuk Savaş’ın sembol noktasıyla ilgili çarpıcı karar! Bundan böyle yasak

Belediyeden yapılan açıklamada, kararın aktörlerin turist gibi davranan sivil polis memurlarından fotoğraf çektirmek için para istemesi üzerine alındığı açıklandı.

Söz konusu kişilerin turistlerden fotoğraf karşılığı para istediği ve ödeme yapmayanlara kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.

Checkpoint Charlie’de (Charlie Kontrol Noktası) duran aktörler ise para istediklerini reddederken, yalnızca turistlerin verdikleri bağışları kabul ettiklerini savunuyor.

Checkpoint Charlie, 1961’den 1990’a kadar sadece İttifak güçleri askerleri, diplomatlar ve yabancıların geçişleri için kullanılıyordu. Geçiş kapısı, 1989’da yıkılan Berlin Duvarı’nı ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri.