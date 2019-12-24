Sokak ortasında pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde pitbull dehşeti yaşandı. Sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpek, 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı.

Olayı gören bir kadın müdahale etmeye çalışsa da başarılı olmadı. O sırada sokaktan geçen Patrick do Céu isimli adam, çocuğu köpekten kurtardı.

Küçük çocuğu yakınlardaki bir arabanın üzerine çıkaran adam, köpek kendisini de hedef alınca çareyi arabaya tırmanmakta buldu.

Küçük çocuğu olası bir felaketten kurtaran adam, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin yayılmasının ardından kahraman ilan edildi.