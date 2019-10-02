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Sokakları karışan ülkede internet erişimine engel!

Irak´ta başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra, Kerkük ve Dikar´da da devam ediyor. Dikar´da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çok sayıda bölgede internet erişiminin engellendiği belirtiliyor.

22:38 -
Haberler Dünya

Irak´ta eylemciler, yolsuzluklar sebebiyle ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı´na göre 1, yerel medyaya göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin yaralandığı protestolar, başkent Bağdat´tan, Kerkük, Dikar ve Basra´ya da yayıldı.

Reuters

Ölüm ve yaralanmaların ardından Dikar´da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Bağdat ve diğer bölgelerde internet erişiminin kesildiği belirtiliyor. Yerel medya, Irak Savunma Bakanlığı´nın kamu kurumlarını ve diplomatik temsilcilikleri korumak adına acil durum ilan ettiğini duyurdu. DHA

Reuters

Hükümet internet Irak Ölüm protesto Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 22:49 02.10.2019
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