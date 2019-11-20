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Son anketlere göre soruşturma Trump’a yaradı!

Küresel araştırma şirketi Gallup'ın anketi, ABD Başkanı Trump'ın onay oranının yüzde 41'den, yüzde 43'e çıktığını ortaya koydu. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 48'i Trump'ın görevden alınmasını desteklediğini belirtirken yüzde 50'si ABD Başkanı'nın görevden alınmasına karşı çıktı.

22:40 -
Haberler Dünya
Son anketlere göre soruşturma Trump’a yaradı!

ABD’de yapılan bir anket, devam eden azil soruşturmasının Başkan Donald Trump’a puan kazandırdığını gösterdi.

Küresel araştırma şirketi Gallup’ın, bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucunda, Trump’ın onay oranının yüzde 2 arttığı ortaya çıktı.

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YÜZDE 50 TRUMP’A DESTEK VERDİ

Aynı şirketin ekimde yaptığı ankette ise Trump’ın onay oranının yüzde 41 olduğuna dikkati çekilen anket raporunda, bu rakamın 1-14 Kasım’da yüzde 43’e çıktığı vurgulandı.

Ayrıca, ankete katılanlardan yüzde 48’i Trump’ın azlini desteklediğini vurgularken, yüzde 50’si Başkanın azline karşı çıktığı yönünde fikir bildirdi.

Trump’ın, Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasındaki onay rakamının, azil sürecinde değişmediği ve yüzde 90’da kaldığı vurgulandı.

Öte yandan raporda, 1970’lerde azil soruşturması açılan eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın azil soruşturmasının ardından onay oranlarında ciddi bir azalma gözlendiği anımsatıldı. AA

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Son güncelleme: 22:50 20.11.2019
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