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Son dakika… 11 numarayı sırtına geçirdi, sahaya çıktı

Dövüş sporu, dalış, binicilik gibi farklı alanlarda hünerlerini sergileyerek kamuoyunu şaşkına çeviren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yine şov yaptı. Putin, Kızıl Meydan'da hokey oynadı.

Sozcu.com.tr
07:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… 11 numarayı sırtına geçirdi, sahaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir dostluk maçına çıkarak kurmaylarıyla birlikte hokey oynadı.

Başkent Moskova’nın sembol meydanı Kızıl Meydan’da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile takım arkadaşı olan Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov ile karşı karşıya geldi.

67 yaşındaki Putin daha önceki maçlarda olduğu gibi yine 11 numaralı formasıyla izleyenleri büyüledi.

Rusya Devlet Başkanı’nın takımında Savunma Bakanı Şoygu’nun yanı sıra eski yıldızlar da vardı.

Bu yılın Mayıs ayında benzer bir etkinlikte boy gösteren Putin, Reuters haber ajansına göre 8, Kremlin’e göre ise 10 gol atmıştı.

Vladimir Putin, Kızıl Meydan’da düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.

O maç esnasında seyircileri selamlayarak zafer turu atmak isteyen Putin, buz pistindeki halıya takılarak düşmüş ve bu görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Son güncelleme: 07:28 26.12.2019
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