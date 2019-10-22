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Son dakika… 110 saatte 700-800 YPG’li çekildi! 1200 terörist için kalan süre 10 saat

Türkiye 17 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma kapsamında Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat (beş gün) ara verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mutabakat kapsamındaki sürenin bugün 22.00 itibarıyla dolacağını duyururken, şimdiye kadar 700-800 civarında teröristin çekildiğini açıkladı. Kalan yaklaşık 10 saat içerisinde 32 kilometrelik şeridi terk etmesi gereken YGP'li sayısı ise 1200... 

Sozcu.com.tr
11:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… 110 saatte 700-800 YPG’li çekildi! 1200 terörist için kalan süre 10 saat

Türkiye güney sınırının güvenliğini sağlamak ve bölgede istikrarı tesis etmek için 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekâtı’na başladı.

Dünyadan gelen tüm karşı çıkışlara rağmen terör örgütü PKK uzantısı PYD/YGP’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri unsurlarını bölgeden püskürtmeye başlayan Mehmetçik, ABD ile varılan anlaşma kapsamında 17 Ekim’de operasyona ara verdi.

Buna karşılık terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilmeyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi’ye hareketinden önce gazetecilere konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bu kapsamında yaklaşık 110 saatte 700-800 civarında YPG’li teröristin çekildiğini duyurdu. 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilmesi gereken terörist sayısını ise 1200 olarak açıkladı.

Anlaşmada belirlenen sürenin dolmasına yaklaşık 10 saat kalırken, 1200 YPG’linin bölgeden çekilmesinin mümkün olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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Son güncelleme: 11:48 22.10.2019
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