132 köyde hiç kız bebek doğmaması yetkilileri alarma geçirdi

Uttarkashi kasabası yetkilileri, ailelerin cinsiyet bazlı kürtaj yaptığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Hindistan’da 1994 yılında cinsiyet tercihli kürtaj yasaklansa da kız çocukları maddi külfet olarak görüldüğü için aileler kız çocuklarını aldırmaya devam ediyor.

Ülkede erkek çocuklar “evin direği” olarak görülüyor ve bir erkek bebeğin doğumu kutlama ve aile için gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Uttarkashi Bölge Yargıcı Ashish Chauhan, “Oran şüpheliydi ve cenin öldürmeye dikkat çekiyordu. Kız bebek doğum sayılarının sıfır olduğu ve tek haneli rakamlarda kaldığı bölgeleri tespit ediyoruz” dedi.