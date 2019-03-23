Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!

Norveç polisinden edinilen bilgilere göre, Viking Sky adlı gemiden acil durum sinyalini alan kurtarma ekipleri helikopterlerle harekete geçti.
Acil durum bildiren gemide 1300 yolcu olduğu açıklanırken geminin motor arızası nedeniyle rüzgarlı denizde zor durumda kaldığı belirtildi.
Saatte 70 km hızla esen rüzgara karşı kırmızı alarm veren geminin, Norveçli milyarder iş insanı Torstein Hagen’e ait Viking Cruises şirketine bağlı çalıştığı ve şirketin internet sitesinde geminin 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.
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