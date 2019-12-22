Son dakika… 131 bin lira emekli maaşından feragat etti

Fransız yasalarına göre koltuğundan ayrılan her bir cumhurbaşkanı yaşa bakılmaksızın aylık 6 bin 220 Euro brüt emeklilik maaşı alıyor.

Macron ayrıca görevini tamamladıktan sonra otomatik olarak kazanacağı Anayasa Mahkemesi üyeliğinden de feragat ettiğini açıkladı.

Yargıç olarak kariyerlerine devam eden eski cumhurbaşkanları, bu görevden de 13 bin 500 Euro maaş alıyorlar. Buna göre Macron hakkı olan yaklaşık 20 bin Euro’luk (yaklaşık 131 bin lira) maaştan vazgeçmiş oldu.

Elysee Sarayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın ‘gösteriş için değil’ Cumhurbaşkanı’nın savunduğu değerlerle tutarlı olamak için alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gelecekteki cumhurbaşkanlarının, emeklik sisteminde yapılacak reformlarla birlikte puanlı sistemin bir parçası olacağı belirtildi.

REFORMDAN VAZGEÇMİYOR

Geçen günlerde, Macron ülkede tartışmalar yaratan ve grevlere sebep olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Bu arada ülkenin önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma’dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi. (EURONEWS)