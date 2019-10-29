Son dakika… 150 saatlik süre doldu

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın sonucunda önce ABD ile 120 saat ardından da Rusya ile 150 saat olmak üzere iki anlaşmaya vardı.

Anlaşmalara göre Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG unsurları Türkiye’nin sınırlarını çizdiği 30 kilometrelik güvenli bölgeden çıkarak ülkenin güneyine doğru çekilecekti.

ABD ile varılan ilk mutabakata göre YPG’li teröristlere ait yüzden fazla araç güvenli bölgeyi terk etmişti ancak Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin terk etmesi gereken bölgeden Türkiye’ye doğru 120 saat içinde 47 ihlal atışı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

150 SAAT SONA ERDİ

Rusya ile yapılan mutabakat sonrası verilen 150 saat içerisinde de PKK’lı teröristler Resulayn bölgesinde iki askerimizi şehit ederek varılan mutabakata uymadı.

Verilen 150 saatin 29 Ekim saat 18:00’de sona ermesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın yapılan taciz atışlarına operasyonu devam ettirerek yanıt vermesi bekleniyor.