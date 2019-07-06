Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

16 yaşındaki kızla birlikte olan itfaiyeciye tecavüz suçlaması

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island'da bir itfaiye eri, internette tanıştığı reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr
08:41 -
Haberler Dünya
16 yaşındaki kızla birlikte olan itfaiyeciye tecavüz suçlaması

New York Daily News’ün haberine göre; 33 yaşındaki Thomas Hinrichs, önceki gün Sound Beach semtindeki evinde yakalandı.

Hinrichs’e, üçüncü derece tecavüz ve üçüncü derece cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

İLGİLİ HABERDehşet verici: Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kestiDehşet verici: Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kesti

Polis açıklamasında, Rocky Point İtfaiye Departmanı’nda görev yapan Thomas Hinrichs, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşında bir kızla bu yılın başında cinsel ilişkiye girdi.

Rocky Point İtfaiyesi, Hinrichs’in üç aydır kendileriyle çalıştığını ve tutuklanınca açığa alındığını duyurdu.

Geçen yıl Long Island Demiryolları’nda çalışan ve 124 bin 548 dolar kazandığı ifade edilen Hinrichs’e bu işten de el çektirildiği öğrenildi.

Suffolk Bölge Mahkemesi, Hinrichs için 25 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

İLGİLİ HABERİtfaiye müdürüne 'cinsel ilişki' suçlamasıİtfaiye müdürüne 'cinsel ilişki' suçlaması
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more