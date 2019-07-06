16 yaşındaki kızla birlikte olan itfaiyeciye tecavüz suçlaması

New York Daily News’ün haberine göre; 33 yaşındaki Thomas Hinrichs, önceki gün Sound Beach semtindeki evinde yakalandı.

Hinrichs’e, üçüncü derece tecavüz ve üçüncü derece cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

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Polis açıklamasında, Rocky Point İtfaiye Departmanı’nda görev yapan Thomas Hinrichs, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşında bir kızla bu yılın başında cinsel ilişkiye girdi.

Rocky Point İtfaiyesi, Hinrichs’in üç aydır kendileriyle çalıştığını ve tutuklanınca açığa alındığını duyurdu.

Geçen yıl Long Island Demiryolları’nda çalışan ve 124 bin 548 dolar kazandığı ifade edilen Hinrichs’e bu işten de el çektirildiği öğrenildi.

Suffolk Bölge Mahkemesi, Hinrichs için 25 bin dolar kefalet ücreti belirledi.