Son dakika… 30 yıl boyunca boş yere hapis yatan adama rekor tazminat

1987 yılında henüz 17 yaşında bir gençken Brooklyn’deki bir lokantayı soyduğu ve orada yaşayan 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddialarıyla tutuklanan Mark Denny bugün özgür ve zengin bir adam… 57 yıl hapis cezası alan ve hayatının 30 yılını parmaklıklar arkasında geçiren Denny, sürekli masum olduğunu söylüyor ve bu suçları işlemediğini dile getiriyordu. Fakat kimseyi kendine inandıramayan Denny için soruşturma tekrar açılınca gerçek ortaya çıktı.

Denny’nin saldırı sırasında başka bir yerde olduğunu tespit eden yetkililer polislerin kasten genç adamı hedef gösterdiğini anladı. O dönem davayı inceleyen polislerin Denny’nin görgü tanıklarını sorgulamadığını ve soruşturmayı tam ve düzgün bir şekilde tamamlamadığı açıklandı. Yaşananların ardından serbest kalan Denny yasal yola başvurdu. ABD’nin çok okunan tabloid gazetesi New York Post, ABD’li makamların Denny’e 9.75 milyon dolar (yaklaşık 53 milyon TL) tazminat ödeme kararı verdiğini yazdı.