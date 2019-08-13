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Son dakika… 5 Türk vatandaşı AB’ye kaçak girmek istersen yakalandı

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmek isteyen beş Türk vatandaşı yakalandı.

12:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… 5 Türk vatandaşı AB’ye kaçak girmek istersen yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir noktada bir otomobili durduran güvenlik güçleri, aracın içindeki beş Türk ve iki Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Türk vatandaşlarının Ukrayna sınırını yasa dışı yoldan geçerek Polonya’ya gitmeyi planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki Ukrayna vatandaşı hakkında ise, Türk vatandaşlarının sınırı kaçak geçme planlarını organize ettikleri şüphesiyle işlem başlatıldığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 12:56 13.08.2019
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