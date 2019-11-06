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Son dakika… 55 santimetrelik delikten firar ettiler

ABD'nin California eyaletine bağlı Salinas kentinde film gibi bir kaçış hikâyesi... Cinayet suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen iki kişi, cezaevi tuvaletinin tavanına açtıkları 55 santimetrelik bir delikten firar etti.

Sozcu.com.tr
15:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… 55 santimetrelik delikten firar ettiler

Santos Samuel Fonseca (21) ile Jonathan Salazar’ın (20) firarı ABD’nin dışında dünya medyasının da dikkatini çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yansıyan habere göre; Fonseca ile Salazar, iki ayrı cinayetle suçlanıyor ve davalarının görülmesini bekliyordu.

Monterey Şerifliği, iki gencin ‘kör nokta’dan faydalanarak hapisten kaçtığını duyururken, olay yerinden fotoğraflar yayınladı.

Şeriflik kaçakların nerede olduğuna ilişkin bilgi verenlere 5 bin dolar (yaklaşık 29 bin lira) para ödülü verileceğini açıkladı.

Yetkililer, firari zanlıların silahlı ve tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

Fonseca ve Salazar’ın gardiyanların göremeyeceği bir tuvaletin tavanında delik açıp tırmandığı ve bazı noktaları yaklaşık 30 santimetrelik alandan sürünerek geçerek, su borularının bulunduğu bakım alanına çıktığı öğrenildi.

Cezaevi yetkilileri, zanlıların hapishanenin arkasına bakan ve tel örgüler dışında güvenliğin bulunmadığı noktadan firar ettiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 15:10 06.11.2019
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