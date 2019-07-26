Son dakika… Bu anlar kimsenin aklından çıkmayacak!

Enkaza gömülmüş halde objektiflere yansıyan beş yaşındaki Riham’ı, yeni doğan kardeşinin düşmesini önlemek için çırpınırken yansıtan görüntüler yürekleri burktu.

Riham, betonlar arasından düşmek üzere olan minik kardeşi Tuka’yı elbisesinin ucundan yakaladı. Fakat minik kızın gücü sonunda tükendi ve yeni doğan kardeşi ellerinin arasından kayarak düştü.

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Çocuklarını kurtarmak için çırpınan Emced el Abdullah da, başı ellerinin arasında gördüklerini dehşetle izlerken, Suriyeli fotoğrafçı Beşar el Şeyh’in objektifine yansıyor.

MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; yedi aylık olduğu ifade edilen Tuqa, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, kahraman Riham maalesef hayatını kaybetti.

Anne Esma’nın ise saldırının hemen ardından olay yerinde öldüğü öğrenildi. Çiftin diğer iki çocuğunun da enkazdan kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay yerine ilk gidenler arasında yer alan fotoğrafçı Beşar Şeyh, dehşet anlarını görüntüledi.

İngiliz Independent gazetesine konuşan Beşar el Şeyh, kahreden manzarayı şu sözlerle anlattı:

“Her yer toz duman içindeydi ve insanlar yardım çığlıkları atıyordu. Küçük çocukların birbirine tutunduğunu görebiliyordum. Baba bağırıyordu: Kıpırdamayın! Kıpırdamayın!”

Büyük olan çocuğun (Riham) bebeği (Tuka) tuttuğunu anlatan Şeyh, “Onları hemen El Şaimi hastanesi yetiştirdik fakat kan stokları tükeniyordu ve İdlib Hastanesi’ne götürmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

BM: 10 GÜNDE 103 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'de son 10 günde düzenlenen hava saldırılarında en az 103 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bachelet, Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 26 da çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Michelle Bachelet, “Vurulanlar sivil hedefler ve bu saldırılara bakınca hepsinin kazara vurulmuş olması pek muhtemel görünmüyor” diye konuştu. Bachelet buna karşın uluslararası alanda bu saldırılara gereken tepkinin verilmediğine dikkat çekti.