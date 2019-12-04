Son dakika… 70’inci yıla resmen Türkiye damga vurdu

Bugünkü kritik liderler zirvesi öncesi, dün Londra’da yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

PENTAGON’UN 1 NUMARASI KONUŞTU

* NATO toplantıları başlamadan ilk haber ABD cephesinden geldi. NATO’nun 70’nci yıl zirvesi öncesi Reuters haber ajansına mülakat veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin İttifak’tan beklentisinin aksine terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmasına destek vermedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken konuşan Bakan Esper, “Türkiye’ye mesajım şudur, bu müdahale planlarında yol almamız gerekiyor ve bu, onların kendi özel kaygılarıyla engellenemez” ifadelerini kullandı.

Mark Esper sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, daha büyük meselelere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Daha büyük mesele de NATO’nun hazırlıklıklı olma halidir. Herkes Türkiye’nin ajandasını onaylama niyetinde değil. Herkes onların tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmüyor.”

TRUMP’TAN MACRON’A SERT TEPKİ

* ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen ay yaptığı “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasına ilişkin, “Böyle demek nahoş ve bu, aşağılayıcı bir açıklama” yorumunda bulundu.

Trump, Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalması konusunda da şu açıklamada bulundu: “Bu konu müttefikler arasında tartışılmalı. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz o NATO'nun çok iyi bir üyesi ya da olacak.”

NATO’NUN 1 NUMARASI: SÖZ VERMİYORUM

* NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile kahvaltıda bir araya geldi. Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltonberg, zirve bitene kadar İttifak ile Türkiye arasındaki sorunu çözeceğine dair söz veremeyeceğini söyledi.

Stoltenberg şöyle konuştu: “Söz vermeyeceğim, fakat söyleyebileceğim, o konuda çalışıyoruz. Fakat bu, NATO’nun Baltık ülkelerini koruma planı yok demek değildir.”

POLONYA LİDERİ UMUTLU

* Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ülkesini yakından ilgilendiren NATO savunma planlarına ilişkin kördüğüme ilişkin konuştu. Duda, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Ankara’nın Baltık ülkelerinin korunmasıyla ilgili plana koyduğu blokajı görüştüklerini ve bir çözüme ulaşmayı ümit ettiklerini ifade etti.

TOPLANTIYA TÜRKİYE DAMGA VURDU

* Dün ilk kritik toplantı ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşti. İki liderin ortak basın toplantısına Türkiye damga vurdu.

Fransa lideri, “NATO’nun beyin ölümü” sözlerinin arkasında olduğunu savunurken, Ankara’yı IŞİD’in uzantılarıyla çalışmakla itham etti. Macron ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ise “nasıl mümkün olduğunu” sorguladı.

ABD lideri Trump, S-400’lerle ilgili Macron’un değerlendirmelerine karşılık, sürekli yaptığı açıklamayı tekrar etti ve selefi Barack Obama’yı suçladı. Trump, “Bildiğiniz üzere Türkiye bizden Patriot almak istedi ama Obama yönetimi izin vermedi. Ancak başka bir sistem almak istediklerinde yeşil ışık yaktılar” dedi.

DÖRTLÜ ZİRVE SONRASI İLK YORUMLAR

* Dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ev sahipliğinde Suriye konulu bir zirvede bir araya geldi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının “gayet iyi geçtiğini” söyledi. Almanya Başbakanı Merkel tarafların ilk olarak Suriye’deki radikal İslamcı IŞİD’e karşı mücadelenin sürdürülmesi ve bitirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını, “bunun nasıl olacağı konusunda temasın ise sürdürüleceğini” söyledi. Bu formatta görüşmelerin süreciğini belirten Merkel, dört ülke liderinin şubat ayında tekrar biraraya geleceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da görüşme sonrası tüm belirsizliklerin ortadan kalkmadığını belirterek, “Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunu” söyledi. Macron, “Önceliğin IŞİD ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir irade var. Bu benim için önemli” dedi. Fransa lideri ayrıca

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un de dörtlü zirveye ilişkin şu açıklama yapıldı: “Liderler sığınmacıların güvenli, gönüllü ve kalıcı dönüşü için koşulların yaratılmasına çalışacaklarını ve terörizme karşı mücadelenin tüm biçimleriyle sürdürülmesi gerektiğini söylediler.”

PUTİN: GENİŞLEME GİRİŞİMLERİ GEREKSİZ

* NATO’nun Baltıklar ve Polonya’ya yönelik savunma planlarının kaynağı olan Rusya’dan da dün bir yorum geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun genişleme girişimlerini eleştirerek, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla Moskova’dan kaynaklanan bir tehdidin kalmaması nedeniyle bunun gereksiz olduğunu savundu.