AA duyurdu: Rus uçakları İdlib’i vurdu, çok sayıda ölü var

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesinde, Ureynibe, Fattire, Bsakla ve Mellace köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya’nın sabah saatlerindeki saldırılarında, Serakib’de dört ve Mellace köyünde beş toplam dokuz sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Beşar Esad rejimi de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferenbil ilçesi, Kebbine ve Maarzite yerleşimlerine kara ve hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.