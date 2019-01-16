Son dakika… Menbiç’te patlama: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı, Menbiç'te patlama meydana geldiğini duyurdu. Haberde devriye gezen bazı ABD askerlerinin yaşamını yitirdiği bazılarının da yaralandığı belirtildi. Ajanslar, en az 6 kişinin öldüğünü 19 kişinin de yaralandığını aktardı. Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini ve bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Tansiyonun yüksek olduğu Halep’in Menbiç ilçesinde sıcak bir gelişme yaşandı… Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Menbiç’te ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye patlamada devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralandı.

ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi. Türkiye ve ABD, 2018’in Haziran ayında Menbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Reuters’ın IŞİD’e yakın kaynaklardan aktardığı haberde saldırıyı IŞİD’in üstlendiği belirtildi. Reuters’ın “son dakika gelişmesi” şeklinde duyurduğu haberde bir intihar bombacısının saldırıyı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Reuters’ın Suriye’deki Menbiç Askeri Konseyi milisleri ve bir görgü tanığına dayandırdığı haberde kentte ABD liderliğindeki koalisyona bağlı bir askeri devriye yakınında bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Tanık, bir intihar saldırganının devriyeyi hedef aldığını söyledi. Milis grubu ise Facebook’ta yaralananlar olduğu yolunda ön bilgiler geldiğini duyurdu.