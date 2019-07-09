Son dakika… Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor

AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu’nun hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

Euronews Türkçe’nin Komisyon ve Konsey yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu yaptırımlar arasında Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye olan yardım fonlarını ve kredileri kesmek de var. Ayrıca Strazburg’da Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nde gerçekleşecek olan 130. Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda konunun öncelikli gündeme maddesi haline getirilmesi veya toplantının iptal edilmesi seçenekleri de tartışılacak.

YASADIŞI DENİLMİŞTİ

AB'den önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki sondaj çalışmaları için yasadışı ve endişe verici ifadeleri kullanılmış ve “Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yasadışı sondaj niyeti ciddi endişe kaynağı. Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür” açıklaması yapılmıştı.