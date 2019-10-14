Son dakika… AB Dışişleri Bakanları bugün toplanıyor: Barış Pınarı Harekâtı gündem

Bugün gözler Lüksemburg’da… Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek gündemi değerlendirecek ve bazı kararlar üzerinde tartışacak.

Bloomberg’de yer alan haberde, TSK’nın Suriye sınırındaki Barış Pınarı Harekâtı’nın masaya getirileceği belirtilirken, toplantı sonrasında Ankara’ya kınama gelebileceği belirtildi. Bloomberg’in haberinde Türkiye’ye silah yaptırımının uygulanmasının da gündeme geleceği hatırlatılırken bu konuda bir kararın bugün verilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları konusunun da gündeme getirileceğini aktaran Bloomberg, “Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarına katılan Türk şirket ve bireylere yaptırım uygulanmasını da gündeme getirebilir” ifadesini kullandı.

FRANSA: BEKLENTİMİZ OPERASYONU DURDURMAK

Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye’nin Suriye operasyonu tekrar kınamaları gerektiğini söyleyerek Ankara’ya karşı silah ambargosu çağrısında bulundu ve ABD’den İslam Devleti karşıtı koalisyonla yani omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG ile bir görüşme ayarlamasını talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Lüksemburg’da AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu operasyon ciddi insani yıkımlar doğurabilir” dedi. Le Drian, “Fransa’nın bu toplantıdan beklentisi operasyonu durdurmak için net bir talep ve Türkiye’ye silah satışı konusunda katı bir tutum ve de ABD’nin İslam Devleti karşıtı koalisyonla bir görüşme ayarlaması” dedi.