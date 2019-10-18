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Son dakika… AB Konseyi’nden Erdoğan-Pence görüşmesi yorumu: Beklediğimiz bu değildi

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşmenin ardından varılan anlaşmayla ilgili konuştu. Tusk, "Bizim beklediğimiz şey bu değildi" dedi.

Sozcu.com.tr
16:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… AB Konseyi’nden Erdoğan-Pence görüşmesi yorumu: Beklediğimiz bu değildi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, Brexit, genişleme, Türkiye ve bütçe gibi konuları görüşmek üzere Brüksel’de iki günlüğüne bir araya getiren AB Liderler Zirvesi sona erdi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında yorumunun sorulması üzerine Tusk, şunları söyledi:

“Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk. Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye’ye askeri operasyonunu tamamen sonlandırma, askerlerini çekme ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya yönelik çağrılarımızı yineliyoruz. Bu beklentimiz Erdoğan-Pence anlaşmasıyla karşılanmıyor.”

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Son güncelleme: 16:50 18.10.2019
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