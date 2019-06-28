ABD Ankara’ya gelecek o ismi onayladı

ABD Başkan Donald Trump’ın şubat ayında Ankara Büyükelçiliği’ne aday gösterdiği David Satterfield, Senato tarafından da onaylandı.

Satterfield’in kısa süre içinde Ankara’ya gelerek, göreve başlaması bekleniyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Size harika bir haberimiz var! Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.”

Eski ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’in görev süresi Ekim 2017’de dolmuştu. O tarihten bu yana ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi bulunmuyor.

Öte yandan ABD Senatosu’nun Satterfield’a yönelik onay kararı, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi’ndeki ayaküstü sohbetinden sadece bir gün önce geldi.

İki ülke ilişkileri, S-400 ve F-35 krizi nedeniyle gerilmiş durumda… Washington Yönetimi, Türkiye’denin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırım tehdidinde bulunuyor. Ankara ise S-400’lerden geri adım atılmayacağını vurguluyor.