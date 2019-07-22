Son dakika… ABD basınından flaş iddia: Trump Erdoğan’a güvence verdi

WSJ, Başkan Trump’ın danışmanlarına Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırılan haberde, Erdoğan’ın Haziran ayında Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400’ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını yazdı.

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 pogramından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara’ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

Bu bağlamda ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin yarın Beyaz Saray’da bir görüşme yapması bekleniyor.