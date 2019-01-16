Son dakika… ABD Başkan Yardımcısı Pence’ten Suriye açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Pence bugün Menbiç'te düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden ABD askerleriyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen “Misyon Şefleri” Konferansı'nda ABD'nin farklı ülkelerinde görev yapan büyükelçilerine hitap etti. Başkan Donald Trump'ın “Önce Amerika” politikası bağlamında dış politikada da önceliğinin ABD'nin güvenliği olduğunu vurgulayan Pence “Askerlerimizi eve getiriyoruz. IŞİD yenilgiye uğratıldı, kazanımları korumak için bölgede kalacağız” dedi.

Pence konuşmasının başında Trump yönetiminin dış politika ve ulusal güvenlik stratejisinin unsurlarını anlattı. Başkan Yardımcısı, Amerika'nın çıkarlarını merkeze oturttuğu politika kapsamında Amerika'nın kendisine gerçekçi olmayan dev hedefler koymadığının, önceliğin ABD'nin güvenliği olduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABER Burger King fırsatı kaçırmadı, Trump'ı böyle trolledi

Mike Pence, Trump yönetiminin dış politika alanında öne çıkan konu başlıklarına değinerek, İran, Kuzey Kore ve Çin'i saydı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, konuşmasında doğrudan Suriye savaşına değinmeyen Pence IŞİD'le mücadeleden söz ederken bir kez daha “radikal islami terör” ifadesini kullandı. ABD ordusunun fedakarlığı sayesinde başarı kazanıldığını söyleyen Mike Pence “Askerlerimizi eve getiriyoruz. Hilafet parçalandı. IŞİD yenilgiye uğratıldı. Kazanımlarımızı korumak için bölgede kalacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump'ın daha önce Twitter üzerinden paylaştığı “Bitmeyen savaşları artık bitirelim” mesajına atıfta bulunarak, “Bitmeyen savaşları düzgün bir şekilde sona erdireceğiz” dedi.