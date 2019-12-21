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Son dakika… ABD Başkanı Trump Türkiye karşıtı maddelerin yer aldığı torba tasarıya imzayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyon dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) imzaladı. Torba yasa şeklindeki NDAA'da bu yıl Türkiye'ye karşı yaptırımlar öngören maddeler de bulunuyordu.

Sozcu.com.tr
08:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkanı Trump Türkiye karşıtı maddelerin yer aldığı torba tasarıya imzayı koydu

ABD Kongresi’nin iki kanadından geçip Başkan Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren tasarı, Türkiye’ye ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklıyor. NDAA’da ayrıca Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Ankara’ya yaptırım uygulanması gerektiği de vurgulanıyor.

2020 Yılı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’ye F-35’lerle ilgili getirilen kısıtlamaların kaldırılması için gerekli şartlar da yer alıyor.

Buna göre; Ankara Yönetimi, S-400 hava savunma sistemine, ilgili araç, materyal ve bağlantılı personele sahip olmayacak. Gelecekte Rusya’dan benzer bir savunma ekipmanı satın almayacağına dair güvenilir teminatlar verecek. Ve tüm bunlar Kongre’nin ilgili komisyonlarına gönderilecek raporlarla belgelenecek.

TÜRKAKIM DA HEDEFTE

Yasa, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım ve Ukrayna ile Polonya’yı baypas eden Kuzey Akım 2 projelerine de yaptırımlar öngörüyor. Güney Kıbrıs Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosu da bu yasayla kaldırılacak.

FOTO: AA/ ABD Başkanı Trump, savunma bütçe tasarısını Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nde imzaladı.

Savunma bütçesi içerisinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’da yargılanacak olmasına yol açan Ukrayna’ya askeri yardım da yer alıyor.

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’ye bu yardım üzerinden baskı yaptığı ve Kiev’in Yönetimi’nin Demokrat rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden üzerinden soruşturma başlatmasını sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası’nda Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım kalemi de yer alıyor.

FOTO: AA/ Başkan Trump, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) imzalayarak, 738 milyar dolarlık ülke tarihindeki en yüksek savunma bütçesini hayata geçirdi.

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Son güncelleme: 08:27 21.12.2019
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