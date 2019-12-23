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Son dakika… ABD Başkanı’na müttefiklerinden kötü haber

Geçen hafta azil sürecinde kritik bir dönemeçten geçilen ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Temsilciler Meclisi'nde Trump'a yönelik azil suçlamalarının geçerek Senato'ya gönderilmesi sonrasında Senatör McConnell açıklamalarda bulundu. McConnell, "Trump'ın azil görüşmeleri sırasında tanıkların dinlenmemesine yönelik bir fikrimiz yok" dedi. Böylelikle süreçle ilgili kritik bilgilere sahip olan kişilerin dinlenmesinin önü açıldı.

Sozcu.com.tr
16:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkanı’na müttefiklerinden kötü haber

ABD’de gündem Trump’ın azil süreci… Geçen hafta Temsilciler Meclisi’nden geçen azil süreciyle ilgili suçlamaların kabul edilmesinin ardından Senato’dan sıcak bir açıklama geldi.

Trump’ın yargılanacağı Senato’daki Cumhuriyetçi üyeler geçen hafta, “Tanıkların dinlenmesine gerek görmüyoruz” demiş ve çoğunlukta oldukları için de bu şekilde hareket edeceklerini dile getirmişti.

Fakat bugün Senato’daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, katıldığı bir televizyon programında Trump’ı zora sokacak açıklamalarda bulundu. Fox&Friends’e konuşan McConnell, “Biz tanık olayını tamamen rafa kaldırmadık. Biz sadece Başkan Clinton’a yapıldığı gibi süreci yürütmek istediğimizi dile getirdik” dedi.

Detaylar geliyor…

ABD Donald Trump Haber son dakika
Son güncelleme: 16:31 23.12.2019
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