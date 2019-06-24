Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden ilk seçim açıklaması

Bütün dünyanın yakından takip ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri uluslararası kamuoyuda gündem olmaya devam ediyor… Bugün ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu resmi Twitter hesapları üzerinden seçimi değerlendirdi.

İngilizce ve Türkçe paylaşılan mesajda, “Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesi kullanıldı. Paylaşılan mesajda Ekrem İmamoğlu’nun resmi Twitter hesabı da paylaşıldı.

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