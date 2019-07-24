Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden kritik mesaj

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin temaslarının olumlu ve yapıcı geçtiğini duyurdu.

Jeffrey’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede Suriye konusunun masaya yatırıldığı açıklandı. Açıklamada, Türkiye ile Suriye’nin kuzeyi arasındaki sınır bölgesindeki güvenliği artırma ve Menbiç’te yol haritası konusunda adım atılması konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Görüşmeler olumlu, verimli ve açıktı. ABD ve Türkiye, Suriye’de yaşananlar konusunda ortak endişelerini gündeme getirdi” ifadesi kullanıldı.

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