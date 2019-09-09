Son dakika… ABD Hazine Bakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım açıklaması

ABD’de yayın yapan Fox Business Network’te açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD’nin adeta ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiği ve kendi için çelişkiler yaşadığı S-400’leri yeniden gündem maddesi yaptı. Reuters’ın “acil” koduyla servis ettiği açıklamalarda Mnuchin, “Rusya’dan satın alınan S-400’ler için Türkiye’ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik” dedi.

ABD DAHA ÖNCE TÜRKİYE’Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI

Amerikan Yönetimi son olarak Rusya’dam S-400’leri almaması karşılığında Türkiye’ye yaptığı Patriot teklifini resmen geri çekmişti.

ABD daha önce de Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine uçağın üreticisi olan Lockheed Martin şirketi, Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türk şirketleri üretim zincirinden çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın almasında selefi Barack Obama'yı suçluyor. Bu bağlamda Trump'ın Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme) Yasası kapsamında yaptırım uygulamak istemediği biliniyor.

Başkan Trump, önceki ay Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Parti senatörleriyle toplantı yapmıştı. Cumhuriyetçi heyet, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’yi CAATSA kapsamındaki zorunlu yaptırımlardan muaf tutmaması yolunda Trump’a baskı yapmıştı. Trump ise “sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakere edilmesini” savunmuştu.

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