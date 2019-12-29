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Son dakika… ABD, Hizbullah Tugayları’na ait 5 noktayı vurdu!

ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduğunu duyurdu.

20:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD, Hizbullah Tugayları’na ait 5 noktayı vurdu!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Hizbullah Tugayları ile bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, şunları belirtti:

* ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata’ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi.

* Hava saldırıları, Kata’ib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır.

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Son güncelleme: 21:06 29.12.2019
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