Son dakika… ABD, Hizbullah Tugayları’na ait 5 noktayı vurdu!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Hizbullah Tugayları ile bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, şunları belirtti:

* ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata’ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi.

* Hava saldırıları, Kata’ib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır.