Son dakika… ABD ile Barış Koridoru pazarlığı

Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde Türk konsolosluğu çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya da atıfta bulunarak “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejim karşıtı grupların kontrolundaki son kale konumundaki İdlib bölgesinde ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesine ve yaklaşık 3 ay önce Rusya'nın desteğiyle rejimin başlattığı operasyona değinen James Jeffrey, “Sivillerin bombalanması çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili Rusların ve rejimin saldırıları durdurmaları için baskı uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslar bizim gerçek olduğunuzu bildiğimiz pek çok şeyi yalanlıyor” dedi, İdlib'deki durumun kötüleşmesinin hem Türkiye hem de Avrupa için istikrarsızlık yaratacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan bilgilere göre, James Jeffrey SDG'nin “kilit altında tuttuğu” 10 bin IŞİD savaşçısı olduğunu, bunların 8 bininin Irak ve Suriye'den olduğu bilgisini de paylaştı. Özel temsilci, gözaltındaki Suriyeli IŞİD savaşçılarının da mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planları olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD'nin Suriye için sağladığı istikrar fonunu da keseceklerini ve koalisyon ortaklarından destek bekleyeceklerini açıkladı.

James Jeffrey, 22 Temmuz'da 3 günlük bir ziyaret için Türkiye'ye gitmişti. Ancak Ankara ile Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge' oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz” tepkisini göstermişti.