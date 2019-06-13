ABD ile Rusya arasında Türkiye’den sonra yeni kriz

Başkan Donald Trump, Polonya’ya 2 bin ek ABD askeri göndermeyi planladıklarını söyledi. Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Polonya'ya 30'dan fazla F-35 savaş uçağı satacaklarını da açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, Varşova'nın Rusya'dan gelecek olası bir tehdide karşı talep ettiği 2 bin ABD askerini Almanya'dan Polonya'ya kaydırabileceğinin sinyalini verdi.

Trump, ‘‘Bu konuda konuşuyoruz'' diyen Rusya'nın Polonya'ya saygılı davranacağını umduklarını da kaydetti. Trump ayrıca, Rusya, Polonya ve Almanya'nın anlaşmasını umduğunu belirtti. Trump konuşmasında, Polonya'ya 30'dan fazla F-35 savaş uçağının satışını kutladıklarını da söyledi. Trump bu satışı onurlandırmak adına iki F-35 savaş uçağının bugün Beyaz Saray üzerinde ufak bir gösteri uçuşu yapacağını ifade etti. Trump'ın sözünü ettiği uçuş görüşmenin ardından yapıldı. Duda'nın ziyareti öncesinde Washington ve Florida'da temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduklarını belirtmişti. ABD, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması durumunda F-35 programından çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı, Polonya'yı ziyaret edeceğini söyledi ancak herhangi bir tarih vermedi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da ülkesinde ABD güvenlik varlığını attıracak bir anlaşmayı bu hafta açıklayacaklarını söyledi.

RUSYA’DAN SERT YANIT

Yaşananların ardından Rusya’dan çok sert bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yayınlanan bir röportajda iki ülke arasındaki ilişkinin kötü olduğunu aktardı. Putin, ABD’nin Rusya’ya çok sayıda yaptırım kararı almasına tepki göstererek, “İlişkimiz kötüleşiyor, daha da kötü oluyor. Şu anki Washington yönetimi bence Rusya’ya karşı yaklaşık 12 yaptırım kararı aldı” dedi. Mir TV’ye konuşan Putin, ABD’yle yaşadıkları kötü ilişkiye rağmen Çin ile ortaklıklarının kuvvetlendiğini açıkladı.

Putin’in açıklamasının ardından Rus siyasetçi Vladimir Dzhabarov da açıklamalarda bulundu. Intefax’a konuşan Dzhabarov, “ABD’nin bu planı bizi endişelendirdi. Eğer Rusya’ya saldırırlarsa misilleme olarak Polonya’yı vurabiliriz” dedi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->