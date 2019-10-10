Son dakika… ABD IŞİD’lilerin sorumluluğunu Türkiye’ye verdi, bu ikisi hariç

Barış Pınarı Harekâtı ‘nda 2’nci gün başlarken, ABD basını bölgedeki gelişmelere geniş yer ayırdı. ABD’nin çok okunan gazetesi Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, Türkiye’nin sorumluluğu altına geçeceği iddia edilen IŞİD’li mahkumlar hakkında bazı detaylara ye verdi.

Pentagon’un açıklamasında, İngiltere’den bölgeye gelerek IŞİD’e katılan iki teröristin Suriye’den çıkarıldığı belirtildi. Alexanda Kotey ve El Shafee Elşeyh isimli teröristlerin Suriye’den alınıp Irak’ta bilinmeyen bir lokasyona götürüldükleri belirtildi. 2014 ve 2015 yıllarında gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile birlikte sağlık ekibinden Peter Kassig ve Kayla Mueller’in ölümünden sorumlu olan bu kişilerin uzun süredir cezaevinde olduğu belirtildi. Haberde bu kişilerin, yakaladıkları sivillerin kafalarını keserek öldürdüğü belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, “ABD, büyük önemi olan iki IŞİD’liyi gözaltına aldı. Savaş mahkemesinde yargılanmak üzere askeri bir hapsihanede tutuluyor. Suriye’den çıkarıldılar ve güvenli bir bölgeye götürüldüler” açıklamasını yapmıştı. Wall Street Journal, ABD’nin Barış Planı Harekâtı sonrasında bölgenin güvenliğinden endişe ettiklerini yazarken, ABD Başkanı Donald Trump dün, “En tehlikeli IŞİD’lileri aldık. Özellikle kötü olan bazı IŞİD’lileri aldık ve onların dışarı çıkmayacağından eminiz” demişti.

Hafta başında sosyal medyadan açıklama yapan Beyaz Saray, hapishanelerdeki IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'ye bırakılmasıyla birlikte, “Vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının üzerindeki yükün” kalkacağını duyurmuştu.