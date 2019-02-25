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Son dakika… ABD konvoyu Mardin’den görüntülendi

IRAK yönünden Suriye´nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin´in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

10:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD konvoyu Mardin’den görüntülendi

ABD’ye ait olan ve üzeri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye’ye girdi.

Suriye'nin iç kesimlerinden gelen tır konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye’nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Suriye'nin iç kesimlerinden geldiği tahmin edilen tır konvoyu, Kamışlı çevre yolu üzerinden Irak yönüne doğru hareket etti. Büyük bölümü kapalı olan tır konvoyunda zırhlı araç, vinç ve iş makineleri taşıyan bazı tırlar da görüldü.

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Son güncelleme: android-time 10:24 25.02.2019
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