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Son dakika… ABD, kritik toplantı sonrasında Kürtlere söz vermiş

Londra merkezli Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat, ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulması konusunda anlaştığı güvenli bölge ile ilgili bir haber yaptı. Omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden görüş alan mecra, ABD'nin Türkiye ile olan kritik görüşmesi sonrasında teröristlere adeta güvence verdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
07:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD, kritik toplantı sonrasında Kürtlere söz vermiş

İnsanlık dramının 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de geçen hafta sıcak bir gelişme yaşanmış ve ABD-Türkiye, ülkenin kuzeyinde bir güvenli bölge ve koridor oluşturmak konusunda hemfikir olduklarını dile getirmişti. Bu açıklama uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Londra merkezli Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat kapsamlı bir haber yaptı. Haberde omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ifadelerine yer verildi.

Haberde, ABD’li yetkililerin Ankara’da gerçekleşen kritik görüşme sonrasında terör örgütüne haber ve güvence verdiği ortaya çıktı. Örgüt adına konuşan bir yetkili, “ABD’li yetkililer bize bu bölgenin şiddetten ve çatışmadan arındırılması ve Türkiye’nin tehditlerini durdurmak için hevesli olduklarını doğruladılar” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: android-time 07:44 10.08.2019
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