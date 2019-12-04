Son dakika… ABD-Kuzey Kore gerilimi yeniden tırmanıyor: Karşılık veririz

ABD Başkanı Donald Trump, dün NATO zirvesinin ilk gününde basın mensuplarının karşısına çıkmış, nükleer müzakerelerin durma noktasına geldiği Kuzey Kore’yle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için ‘Roket adam’ tabirini kullandığını hatırlatan Trump, “Bunu söylüyorum çünkü, o roketler göndermeyi seviyor değil mi?” dedi.

Ardından Kuzey Kore’ye gözdağı veren Trump, “Dünyadaki açık ara en güçlü ülkeyiz. En güçlü orduya sahibiz. Umarım bunu kullanmamız gerekmez ama eğer olursa yapmamız gerekeni yaparız” diye konuştu.

‘SONUÇLARI ÇOK KÖTÜ OLUR’

Trump’ın bu sözlerinin ardından Kuzey Kore’den yanıt gecikmedi. Reuters’ın Kore Merkezî Haber Ajansı’ndan (KCNA) aktardığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim, Trump’ın sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KCNA’da yayımlanan açıklamada, “Kuzey Kore’ye uygulanacak herhangi bir askeri müdahale, ABD için çok kötü sonuçlara yol açar. Eğer ABD askeri güç kullanırsa, Kuzey Kore buna her aşamada karşılık verecektir” denildi.