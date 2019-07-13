Son dakika… ABD medyasından flaş iddia: Beyaz Saray devreye girdi ve…

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Washington Yönetimi adına ilk açıklamayı yapan isim oldu ve dün “Pozisyonumuz değişmedi” değerlendirmesinde bulundu. Akabinde Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.

Esper’in bu görüşmenin ardından detaylı bilgi vermesi beklenirken, öngörülmeyen bir gelişme yaşandı ve Pentagon konuya ilişkin dün TSİ 18.15’te yapılacağı açıklanan basın bilgilendirme toplantısını “bilinmeyen bir tarihe” ertelediğini duyurdu.

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ABD merkezli savunma teknolojileri, siyaset ve strateji haberlerine yer veren Breaking Defence (BD) internet sitesi, “Trump Türkiye’yi F-35 programında tutacak mı? Washington Rus S-400’lerinin teslimatı konusunda sessiz” başlıklı bir haber yayınladı.

ABD medyası, Pentagon’un Dışişleri’nin ve Beyaz Saray’ın konuya ilişkin sessizliğini koruduğunu aktarırken, Başkan Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamama ihtimalini masaya yatırdı.

Breaking Defence sitesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon’un S-400’lere ilişkin toplantısının Beyaz Saray’ın devreye girmesiyle ertelendiğini yazdı.

Sonrasında Esper ile Akar arasında gerçekleşen görüşmeye değinilen haberde, “Pentagon, adet olduğu üzere telefon görüşmesinin dökümünü vermedi. Bu da genellikle iki tarafın üzerinde anlaşabildiği çok az şey olduğunun güçlü bir göstergesidir” ifadesi yer aldı.

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TRUMP OBAMA’YI SUÇLAMIŞTI

BD internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında G20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmeye de haberinde atıf yaptı.

Bu görüşme sonrası Trump, S-400’ler konusunda selefi Barack Obama’yı suçlamış; Türkiye’nin Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini almak istediğini ve buna Obama Yönetimi’nin izin vermediğini söylemişti.

Trump G20 sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Erdoğan’ın suçu yok”, “Türkiye’ye adil davranılmadı” gibi ifadeler kullanmıştı.