Son dakika… ABD-Rusya geriliminde sıcak gelişme… Putin orduyu alarma geçirdi: Karşılık için hazır olun

Rusya lideri Putin, ordu yetkililerinden, ABD'nin bu haftanın başında denemesini yaptığını açıkladığı seyir füzesine karşı ‘her türlü önlemi içeren’ için hazırlık yapmalarını istedi.

Rus Sputnik yayın kuruluşunun haberine göre; Putin, bu açıklamayı Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Rusya lideri, ABD'nın denemesini yaptığı füzenin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yasaklanmış bir silah olduğunu belirtti.

Putin deneme esnasında MK-41 fırlatma sisteminin kullanıldığını hatırlatarak, bunun yürürlükte olduğu dönemde söz konusu anlaşmanın Washington tarafından ihlal edildiğinin delili olduğunu vurguladı.

Putin, “Bu fırlatma sisteminin kullanılmış olması, Rus tarafının zamanında ABD'ye yöneltmiş olduğu ihlal suçlamalarının ne denli haklı olduğuna işaret ediyor” dedi.