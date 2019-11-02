Son dakika… ABD siyasetinde flaş gelişme… Ve adaylıktan çekildi

Haberi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran O’Rourke, “Kampanyamız her daim açıkça görmek, dürüstçe konuşmak ve kararlı şekilde hareket etmek üzerineydi” ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmetlerinin süreceğini ima eden fakat adaylıktan çekildiğini duyuran 47 yaşındaki siyasetçi, 2018 seçimlerinde Texas’ta Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’a kaybettikten sonra geçen mart ayında Başkanlık yarışına girmişti.

Senato yarışında O’Rourke, onlarca yıldır yapılan seçimlerde en başarılı Demokrat olmuştu. O’Rourke’nin yürüttüğü kampanya ülke genelinde ses getirmiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama’yla kıyaslanmıştı.

İyi görünüşü, kaykaycı ve punck rock’çı geçmişiyle birlikte tutkulu konuşmaları O’Rourke’yi ülke genelindeki liberaller arasında sevilen bir figür haline getirmişti.

Fakat Texas doğumlu siyasetçi o enerjisini 20’den fazla demokrat adayın bulunduğu Beyaz Saray yarışına taşıyamadı.