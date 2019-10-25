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Son dakika… ABD, Suriye’de daha çok asker bırakmayı planlıyor

ABD'nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde çok daha fazla asker bırakmayı planladığını okuyucularına duyurdu. Gazete, planlar arasında 500 ABD askerinin bölgede bırakılacağının görüşüldüğünü aktardı.

Sozcu.com.tr
08:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD, Suriye’de daha çok asker bırakmayı planlıyor

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden asker çekme süreci devam ederken Beyaz Saray’dan açıklama yapan bazı yetkililer, bölgede bırakılacak Amerikan askerlerinin çok daha fazla olacağını duyurdu. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, “Beyaz Saray, Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 500 asker bırakma seçeneğini görüşüyor” dedi.

ABD Başkanı Trump, bu ay içerisinde bölgedeki bütün ABD askerlerinin çekileceğini duyurmuş fakat kısa bir süre sonra bölgede yaklaşık 200 ABD askerinin bırakılacağının sinyalini vermişti. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, bölgeye onlarca savaş tankı ve mühimmat gönderileceğini de vurguladı.

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Bu seçeneğin askeri yetkililer tarafından sunulduğu belirtilirken, Trump’ın bu seçeneği kabul etmesi ABD’nin bölgedeki çıkarının da değiştiği anlamına gelecek. Zira en başından beri IŞİD’e karşı mücadele kapsamında bölgede olduklarını açıklayan ABD, böylelikle Suriye’nin doğusundaki petrol sahasını korumak için bölgede olduğunu tasdiklemiş oluyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu seçenek üzerinde durduğu ve Washington’da bu konuda görüşmelere devam ettiği açıklandı. Öte yandan dün gerçekleşen NATO toplantısında, Esper’in Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer’in planını da desteklediği belirtildi. Kram-Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde Rusya ve Türkiye ile birlikte uluslararası bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti.

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Son güncelleme: 08:24 25.10.2019
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