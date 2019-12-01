Son dakika… “ABD-Türkiye arasındaki S-400 krizini en yakından onlar izliyor”

Alanında dünyanın öncü dergilerinden biri ve kulis haberleriyle savunma sanayi konusunda birçok özel habere imza atan Defense News kapsamlı bir analiz hazırlayarak ABD-Türkiye arasında sürmekte olan S-400 gerilimini mercek altına aldı. Joe Gould imzalı haberde, “ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları Hindistan izliyor” başlığı kullanıldı.

“ABD Başkanı Trump, NATO müttefiki Türkiye’nin Rus yapımı S-400 savunma sistemi almasından dolayı uygulanacak yaptırımı engelledi fakat dünya ve özellikle Hindistan Amerika’nın hoşgörüyü yakından izliyor. 2017’de uygulanmaya başlayan CAATSA’ya (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) rağmen Hindistan S-400’ler için 800 milyon dolarlık bir ön ödeme yaptı ve 2025’te bu alışverişin tamamlanması bekleniyor” ifadesinin kullanıldığı makalede ABD’nin bölgede müttefik arayışında olduğu ve Çin’e karşı birlikte harekete edeceği bir ülke bulmayı umduğu ifade edildi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR: ER YA DA GEÇ OLACAK

Makalede, “Genel olarak eğer Hindistan sağlam bir gerekçe sunabilirse Pentagon ve Beyaz Saray bu konuyu gözardı edebilir fakat ABD-Rusya-Türkiye ve ABD’nin Pasifik’teki ortaklıklarla ilişkisinin evrimi bu konuda belirleyici olacak” yorumu yapılırken Kongre’nin baskısına rağmen ABD’nin yaptırım konusunda harekete geçmediği belirtildi.

Defense News’e konuşan Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla sert yaptırımlar uygulanmasının önünü açacağım. Er ya da geç olacak” ifadesini kullandı. Dergiye konuşan Risch, Türk askerlerinin F-35 sürecinden çıkarıldığını ve ABD’den ayrıldığını söylerken, “Bunu yapmamız önemli çünkü dünyanın ve özellikle NATO müttefiklerinin bu konuda ciddi olduğumuzu bilmesi önemli” açıklamasını yaptı.