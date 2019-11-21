Son dakika… ABD: Türkiye S-400’lerden kurtulmalı

Amerikan Dışişleri’nden bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için Türkiye’nin S-400’leri yok etmesi, iade etmesi ya da bir şekilde S-400’lerden kurtulması gerektiği belirtildi.

ABD ZİYARETİNDE MASAYA YATIRILMIŞTI

NATO savunma sistemine zarar verdiği ifade edilen S-400’ler Türkiye ile ABD arasında derin bir krize neden olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ABD ziyaretinde S-400’ler konusunda ortak toplantılar yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edilmişti.

Türkiye’nin ABD ile ortak yürüttüğü F-35 savaş uçağı projesi, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra iki ülke arasında krize neden olmuştu. ABD’li yetkililer Türkiye’nin milyarlarca dolar ödediği F-35 savaş uçağı projesinden çıkartıldığını açıklamıştı.